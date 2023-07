Disney: Wird das Medienimperium verkauft?

Autor:, in / Disney

Ein Gerücht in der Medienbranche schlägt derzeit Wellen. Berichten zufolge könnte Disney verkauft werden.

Der kürzlich wieder ernannte CEO von Disney Bob Iger plane laut einem Medienbericht den Verkauf vom Medienimperium Disney. Dieser Bericht stützt sich auf die kürzlich von Iger veröffentlichte Meldung, dass Disney ihre Fernsehsparten verkaufen will. Die Gerüchteküche wiederum merkt an, dass Iger nie ein Verkäufer, sondern immer ein „Builder“ war, die Möglichkeit trotzdem bestehe, dass er den gesamten Konzern an Apple verkauft, da Apple momentan sehr bemüht ist, eigene Produktionen für Apple TV+ zu produzieren. Ebenfalls bestätigten einige Insider, diese Gerüchte ebenfalls gehört zu haben.

Die letzten Jahre liefen schwer für Disney. Erst kam Covid und alle Kinos, Freizeitparks und Ressorts des Konzerns mussten schließen oder liefen auf Sparflamme. Die Auswirkung von Covid auf Disney zogen sich auch nach der Pandemie weiter in Form von Filmverschiebungen, da viele Filme 2020/2021 gedreht worden waren, aber Probleme während der Produktion auftraten.

Nach dem erfolgreichen Launch von Disney+ bekam der Konzern weitere Probleme. So erfolgreich der Launch ablief, zeigte sich bereits nach kürzester Zeit eines der Probleme, die Streamingdienste mit sich bringen, wenn man gleichzeitig eines der größten Filmstudios der Welt ist und ihre Filme noch auf die Kinoleinwand ausstrahlen. Die Rede ist vom mangelnden Interesse an Kinotickets. Wenn nämlich ein Film einige Monate später in der Disney+ Bibliothek erscheint, haben die Zuschauer auch kein großes Interesse diesen Film auf der großen Kinoleinwand zu sehen, sondern eher auf heimischen Bildschirmen.

Aber auch Disney+ selbst verursacht dem Micky Maus Konzern im dritten Quartal 2022 einen Verlust von 1,5 Milliarden Dollar, da keine Filme oder Serien mehr bei Drittanbietern wie Netflix oder Amazon Prime mehr lizenziert werden. Anfang 2023 war auch zudem bekannt geworden, dass die eigene Plattform insgesamt 2,4 Millionen Abonnenten verloren hatte und aufgrund dieses enormen Verlustes etwa 7.000 Stellen gestrichen worden waren. Nun wird erwartet, dass Disney+ im dritten Quartal 2023 einen Verlust von rund 800 Millionen Dollar einfährt.

Die Zukunft von Disney ist ungewiss. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren einige Rückschläge erlitten. Es ist möglich, dass Bob Iger den Konzern an Apple verkauft, um ihn zu retten. Allerdings ist es auch möglich, dass Disney seine Probleme selbst beheben kann und in Zukunft wieder erfolgreich wird.