Disney: Tron Identity ist der Auftakt für weitere Tron-Spiele

Bithell Games und Disney haben enthüllt, dass nach der Veröffentlichung der Visuel Novel Tron: Identity weitere Tron Spiele geplant sind.

Tron: Identity wurde diese Woche für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Dabei werden Elemente des Films Tron: Legacy aufgegriffen, es wird aber auch neue Elemente geben, die Spieler weder in Film, noch der Disney-Attraktion finden.

Beide Parteien zeigen sich sehr zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit, die somit auch fortgesetzt werden soll. Dabei geht das Team davon aus, ein neues Gaming-Genre zu erschaffen, das einzigartig im Disney-Franchise ist.

„Tron ist für so viele eine ikonische Geschichte. Die beeindruckende Ästhetik, die fantastische Welt und natürlich der heldenhafte Protagonist, ein Spieldesigner, haben mich geprägt. Ich bin unendlich dankbar für diese Gelegenheit, auf den Schultern von Generationen von Künstlern zu stehen und mit meinem großartigen Team zusammenzuarbeiten, um neue Geschichten auf einem aufregenden neuen Fundament zu erschaffen“, so Creative Director Mike Bithell. „Mit Disney haben wir einen Raum geschaffen, in dem die Spieler diese Geschichte zusammen mit uns durch sinnvolle Entscheidungen und interessante Rätsel erzählen können.“

„Mit der Veröffentlichung von Tron: Identity als erstem Titel in unserer Zusammenarbeit mit Bithell Games für eine neue Tron-Geschichte freuen wir uns, Fans in diese neue erweiterte Welt einzuladen, die voller tiefer Erkundungen und einer fesselnden Geschichte ist“, sagte Luigi Priore, VP, Disney, Pixar und 20th Century Games. „Angetrieben von den Entscheidungen der Spieler und voller herausfordernder Rätsel ist Tron: Identity ein eigenständiger Ausdruck des Universums und eine aufregende Ergänzung unserer wachsenden Liste origineller, immersiver Spiele.“