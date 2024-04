Disney: Führungsetage der Gaming-Sparte wird ausgebaut

Autor:, in / Disney

In den vergangenen Jahren nahm Disney mehr und mehr Einfluss auf die Spielebranche, ein Kurs, den man beibehält.

Zuletzt baute Disney seine Präsenz in der Gaming-Branche verstärkt aus, etwa, indem Lizenzen für die großen Marken Marvel, Star Wars und Indiana Jones vergeben wurden. Und Disney scheint von der Spielebranche noch lange nicht genug zu haben.

Nachdem das Unternehmen im Februar die Absicht erklärte, 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic Games-Anteile zu investieren, heißt es von Seiten Varietys nun, dass die Führungsetage von Disney Games ausgebaut wird. Dies geht mit Beförderungen und der Rekrutierung von Neuzugängen einher.

So wurde Sean Shoptaw von Disney Games zum Executive Vice President dieser Sparte befördert und Marvel Games-Boss Jay Ong zeichnet sich nun für die Abteilung Global Licensing verantwortlich. Auf Ong folgt derweil Haluk Mentes, der zuvor die Abteilung für Portfolio-Strategien und Geschäftsentwicklungen leitete.

Zudem holt man den ehemaligen Chief Development Officer von Blizzard Entertainment, Ray Gresko, als VP der Abteilung Product and Development an Bord. Er soll künftig eng mit Epic Games an den im Februar bekanntgegebenen Kollaborationen zusammenarbeiten und sich somit Bjorn Tornqvist anschließen, der im vergangenen Herbst von Ubisoft Massive zu Disney Games wechselte. Ong, Gresko und Tornqvist unterstehen laut Variety alle direkt Shoptaw.

Von der neuen Führungsebene erhofft man sich bei Disney, in der Welt der Spiele ideal positioniert zu sein und dieses Medium für Weltklasse-Storytelling nutzen zu können, so Tasia Filippatos, Präsidentin von Disney Consumer Products.