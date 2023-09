Die Sims 5: Project Rene wird mit Teil 4 koexistieren

Electronic Arts hat einige neue Details zu Die Sims 5 enthüllt. Das Spiel wird unter dem Projektnamen „Project Rene“ entwickelt. Die Sims 5 wird kostenlos heruntergeladen werden können. Das bedeutet, dass ihr, sobald Project Rene fertig ist und vollständig für Spieler geöffnet ist, ohne Abonnement, Kauf des Hauptspiels, teilnehmen, spielen und es erkunden könnt.

Die Sims 5 und Die Sims 4 werden Seite an Seite existieren. EA plant beide Spiele weiterhin gleichzeitig zu unterstützen und plant der Die Sims 4-Community in absehbarer Zukunft weitere spannende Inhalte zu bieten.

EA verkündete: „Wir wollen, dass Project Rene von Anfang an stark und zusammenhängend ist. Es wird zwar nicht mit allem beginnen, was du in Die Sims 4 hast, aber wir planen, Project Rene im Laufe der Zeit neue Erfahrungen und Inhalte hinzuzufügen.“

„Neben regelmäßigen Aktualisierungen des Hauptspiels werden wir Inhalte und Packs verkaufen, aber wir planen, dies ein wenig zu ändern. Zum Beispiel könnte das Grundspiel um kostenloses Wetter für alle erweitert werden. Und in Zukunft könnte sich ein käuflich zu erwerbendes Paket auf Wintersportarten mit Aktivitäten wie Eistanz oder einem Schneemannbauwettbewerb konzentrieren. Es ist wichtig, dass wir mit Project Rene die Hürden für das Spielen senken und allen Spielern die umfassendsten gemeinsamen Systeme zur Verfügung stellen, denn das ist für uns die stärkste Grundlage, auf der wir wachsen können.“

„Wir nehmen alle Spieler bei jedem Schritt von Project Rene mit. Wir wollen die Simmers in die verschiedenen Phasen der Entwicklung einbeziehen, was alles von geschlossenen Einladungen bis hin zu kleinen öffentlichen Playtests oder Early-Access-Optionen beinhalten kann.“

„Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium der Entwicklung von Project Rene, aber wir freuen uns darauf, die Details unserer Fortschritte mit euch zu teilen!“