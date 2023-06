Die Sims 5: Simulation könnte Free-to-Play werden

Fast neun Jahre ist die Lebenssimulation Die Sims 4 schon alt. So mancher Spieler wünscht sich sicher einen Nachfolger, mit dem sie ihren Alltag auf eine neue Art und Weise simulieren können.

Entwickler Maxis arbeitet für Publisher Electronic Arts unter dem Namen „Project Rene“ auch schon an einem Nachfolger.

Während die Veröffentlichung von Die Sims 5 derzeit noch kein Thema ist, scheint man sich aber schon jetzt Gedanken darüber zu machen, wie man das Spiel auf den Markt bringt.

In einer Stellenanzeige für „Project Rene“ wird ein „Head of Monetization & Marketplace“ gesucht. Also ein Mitarbeiter, der sich um die Monetarisierung des Spiels und den Marktplatz kümmert, damit Geld in die Kassen kommt.

Interessanterweise ist in der Beschreibung „free-to-enter“ und einem „kostenlosen und kostenpflichtigen Marktplatz“ die Rede.

Man könnte Spielern den Einstieg in Die Sims 5 demnach kostenlos ermöglichen. Ähnlich machte man es im Oktober 2022 mit dem aktuellen Die Sims 4, als das Basisspiel „Free-to-Play“ wurde und so 16 Millionen neue Spieler hinzukamen.