Noob: The Factionless: Abenteuer der Gilde Rush beginnt

Das Abenteuer von Noob: The Factionless und der Gilde Rush beginnt. Das Spiel ist ab heute erhältlich und hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen.

Noob: The Factionless ist ein RPG, das die Abenteuer von vier Spielern der Gilde Rush verfolgt: Baster der Neogier, Drek der Berserker, May, die Kartenlegerin und Logs der Elementarmagier.

Ihr Ziel ist es, die höchste Stufe zu erreichen und die Elite des Horizon MMORPGs zu werden – die legendäre Klasse. Gemeinsam müssen sie sich Hunderten Monstern stellen und durch fantastische Welten wandern, um ihrer Gilde den Platz in der Welt von Horizon zu geben, der ihr gebührt – neben den mythischen Gilden Noob, Justice, Roxxor und Pro Game Master. Aber die Herausforderungen, denen sie sich stellen, sind nicht auf Horizon beschränkt: Ihre Avatare werden „echte“ Quests im wirklichen Leben erfüllen. Geschichte kann sowohl im Spiel als auch im echten Leben geschrieben werden!

Noob: The Factionless ist ab sofort als Digital- und Retail-Version für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox one, Nintendo Switch und PC (nur digital) erhältlich. Das Spiel wird vollständig mit Untertiteln in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch versehen sein.