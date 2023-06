Thrustmaster TH8S Shifter-Add-On: Drehzahl bis zum Anschlag

Thrustmaster erweitert sein Racing-Ecosystem mit einer neuen Schaltung: TH8S Shifter-Add-On. Als direktes Nachfolgemodell des TH8A Shifter-Add-On, dem Goldstandard unter den High-End-Schaltungen, ist das TH8S Shifter-Add-On eine kostengünstigere Alternative, die dieselbe Leistung bietet und die wesentlichen Merkmale des Vorgängers beibehält.

Mit der 8-fachen „H“-Schaltplatte ist das TH8S Shifter-Add-On die vielseitige Schaltung für alle Arten von Spielen und Fahrzeugen mit manueller Schaltung und sorgt für ein Rennerlebnis der nächsten Stufe.

Das TH8S Shifter-Add-On ist auf PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S mit Thrustmaster Force-Feedback-Rennlenkrädern und auf dem PC mit allen auf dem Markt erhältlichen Rennlenkrädern kompatibel.

Das Add-On ist die perfekte Ergänzung für jedes Sim-Racing-Setup und sorgt für ein noch intensiveres Rennfeeling. Mit dieser manuellen 8-Gang-Schaltung kann man die Gänge mit Doppelkuppeln bis zum Äußersten ausreizen.

Das Zubehör verfügt über die gleiche „H“-Schaltplatte mit 8 Gängen (7+1) wie das große Vorbild, das TH8A Shifter-Add-On. Damit lassen sich die 7 Gänge und der Rückwärtsgang direkt und ohne zusätzliche Schritte schalten. Das TH8S Shifter-Add-On passt zu allen Arten von Spielen und Fahrzeugen mit manueller Schaltung: Rallye, GT, NASCAR, Trucks. Die Anzahl der Gänge kann leicht verdoppelt werden, indem man einen Tastatur-/Gamepad-Shortcut konfiguriert, womit eine Anpassung an das Fahren von Trucks mit bis zu 14 Gängen möglich ist.

Das TH8S Shifter-Add-On hat ein überarbeitetes Design mit einem roten Ring erhalten, der an den Ring der neuen Thrustmaster T128- und T248-Rennlenkräder angelehnt ist, um Nutzern ein optisch abgestimmtes Erscheinungsbild in den Rennsimulationen zu geben. Die Schaltplatte mit dem „H“-Muster weist eine ausgeprägte Textur des Thrustmaster „TM“-Logos auf, das auch oben auf dem Schaltknauf eingeprägt ist und dem Produkt wahren Stil und Klasse verleiht.

Dazu hat es einen 4 cm hohen Metall-Schalthebel und gilt als „kurzer“ Schalthebel, der speziell für saubere und präzise Schaltvorgänge entwickelt wurde. Es ist mit der gleichen reibungsfreien H.E.A.R.T-Technologie ausgestattet, die auch in Thrustmasters High-End-Schaltung TH8A Shifter-Add-On zum Einsatz kommt. Damit wird das gleiche hohe Maß an Präzision über die gesamte Lebensdauer des Produkts gewährleistet.

Das TH8S Shifter-Add-On verfügt über einen ergonomischen Sport-Schaltknauf für ein einfaches Handling, welches hilft, in allen Situationen, die Kontrolle zu behalten, – sogar im Gelände!

Der Shifter verfügt über zwei Anschlüsse (DIN und USB-C) auf der Rückseite, die eine maximale Kompatibilität mit praktisch jedem Sim-Racing-Setup ermöglichen. Das TH8S Shifter-Add-On ist auf dem PC über den USB-C/USB-A-Anschluss mit allen Rennlenkrädern kompatibel.

Auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S ist die Schaltung mit allen Thrustmaster Force-Feedback-Rennlenkrädern über den DIN-Anschluss kompatibel. Die beiden Kabel sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen sofortigen Plug-and-Play-Einsatz. Mit der verschiebbaren Abdeckung lässt sich der unbenutzte Stecker verstecken.

Das TH8S Shifter-Add-On verfügt über ein integriertes, stabiles Klemmsystem für sämtliche Arten von Tischen, Schreibtischen und Halterungen (0,1-4 cm dick). Für die Befestigung sind keine Werkzeuge erforderlich, so dass die Schaltung schnell und einfach an- und abmontiert werden kann. Das TH8S Shifter-Add-On wird erst dann aufgestellt, wenn es benötigt wird, und kann dann in wenigen Sekunden wieder verstaut werden, wenn es nicht gebraucht wird.

Das Zubehör ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 69,99 € erhältlich. Vorbestellungen sollen bald möglich sein. Ab 27. Juli 2023 ist das Produkt im Handel erhältlich.