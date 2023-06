Noob: The Factionless: RPG-Erlebnis mit mehr als 50 Stunden Gameplay

Am 29. Juni 2023 erscheint Noob: The Factionless für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Zum Spiel wurden einige Merkmale bekannt gegeben. So könnt ihr euch auf mehr als 50 Stunden Spielspaß freuen.

Noob: The Factionless Hauptmerkmale:

Verkörpert euer Team von vier Hardcore-Gamern und ihren Videospiel-Avataren in einem herausfordernden und farbenfrohen RPG, einer Hommage an die größten J-RPGs



Ein echtes RPG-Erlebnis mit mehr als 50 Stunden Gameplay

Mehr als 750 Avataren, mit denen ihr interagieren könnt

Mehr als 300 Karten, auf denen ihr herumwandern könnt

Erforscht eine riesige Welt, kämpft intensive Kämpfe und erledigt Quests, um euer Team aufzuleveln

Passt eure Avatare mit der besten Ausrüstung an, die ihr in Dungeons, Grotten, Truhen und Stadtläden findet

Stärkt euer Team und verbessert eure Fähigkeiten, indem ihr in den Kämpfen Erfahrung sammelt

Passt eure Fähigkeiten an euren Kampfstil oder an die Gegner an, denen ihr begegnet

Erforscht die Welt von Olydri und macht euch einen Namen unter den mächtigsten Fraktionen des MMORPGs „Horizon“, wo sich die größten Spieler treffen und kämpfen

Tretet gegen die „echten“ Spieler in der „echten Welt“ an und findet heraus, wer sich hinter den Avataren eurer Freunde verbirgt

Den Story-Trailer zum Spiel, könnt ihr euch noch einmal hier anschauen: