Activision Blizzard: Richter unterbrach die Befragung der FTC

Phil Spencer hat bei der Befragung der FTC einen souveränen Auftritt hingelegt und sich mehrere Stunden den Fragen der Behörde gestellt. Diese zeigte sich hingegen in vieler Experten-Augen wenig vorbereitet und wiederholte mehrfach Fragen wie: „Wird Call of Duty in Zukunft für PlayStation“ erscheinen, worauf Phil Spencer es mit „JA“ beantwortete, solang es Sony mit der PlayStation es will und auch zulässt. Phil Spencer hat somit unter Eid ausgesagt, dass man sich dazu verpflichtet Call of Duty weiterhin für die PlayStation zu veröffentlichen, solange Sony dies auch zulässt.

Die Fragestellungen der FTC wurden dann aber äußerst monoton und anstatt Call of Duty hat man einfach nur den Spielnamen gewechselt, zum Beispiel Diablo IV, was wohl auch irgendwann Richter Corley auf die Nerven ging und so unterbrach er die Befragung von Phil Spencer durch die FTC mehrfach.

Das Gericht schaltete sich ein, als Spencer gefragt wurde, ob Microsoft rechtlich dazu verpflichtet werden kann, Diablo auf der PlayStation zu behalten. Ein Microsoft-Anwalt erhob Einspruch, woraufhin Richter Corley sagte: „Sie haben Ihren Standpunkt dargelegt, gehen Sie weiter.“

Der Richter unterbrach dann die Befragung von Spencer durch die FTC, als der Anwalt der Regulierungsbehörde nachfragte, ob Spencer eine Call of Duty-Verpflichtung eingehen könne, um das Spiel auf einen Sony-PlayStation-Cloud-Service zu bringen.

„Ich glaube nicht, dass das reicht, ich breche die Befragung hier ab“, sagte Richter Corley.

Es gab ein lautes „uuuuhhhhh“ von einigen Mitgliedern des Publikums, die zuschauten, berichtet MLex-Reporter Michael Acton, der im Gerichtssaal saß.