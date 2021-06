Digital Showcase 2021: Alle Details zum Xbox & Bethesda Games Showcase

Am 13. Juni 2021 um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet der Xbox & Bethesda Games Showcase. Microsoft hat nun alle Details veröffentlicht, damit ihr die Show genießen könnt. Die Übertragung wird in 1080p bei 60fps gestreamt. Für einen repräsentativeren Blick auf die in dem Showcase enthaltenen Spiele könnt ihr euch im Anschluss die Aufzeichnung in 4K mit 60fps anschauen. Das Video findet ihr nach Abschluss der Premiere hier auf Xboxdynasty in den News.

Xbox & Bethesda Games Showcase Termin und Uhrzeit

13. Juni 2021

19:00 Uhr deutscher Zeit

Xbox & Bethesda Games Showcase Stream

Weitere Informationen:

Untertitel-Unterstützung in den folgenden Sprachen: LATAM-Spanisch, BR-Portugiesisch, Deutsch, Pariser Französisch, Russisch, Italienisch, Kastilisches Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch, Hindi, Malaiisch, Vietnamesisch, Persisch (Farsi), Griechisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Tschechisch, Norwegisch, Griechisch, Ungarisch, Finnisch, Slowakisch, Hebräisch und Portugiesisch. Microsoft geht davon aus, dass alle Sprachen mit der Live-Übertragung der Sendung zur Verfügung stehen, aber es ist möglich, dass ausgewählte Sprachen in den Tagen nach der Sendung noch hinzugefügt werden müssen, wenn sie noch nicht fertig übersetzt sind. Es wird eine Version der Show mit amerikanischer Gebärdensprache (ASL) und Audiodeskriptionen (AD) in Englisch auf dem Xbox YouTube-Kanal geben.

Xbox FanFest Watch Party: Die Xbox FanFest Watch Party bietet ein exklusives Q&A mit besonderen Gästen von Team Xbox und Bethesda an. Registriert euch für das Xbox FanFest-Fan unter www.xbox.com/fanfest und meldet euch für die Xbox FanFest Watch Party an.

Alle weiteren Informationen, Details und Streams gibt es hier: