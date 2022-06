Digital Showcase 2022: Summer Game Fest Line-Up mit über 30 Partnern bekannt

Autor:, in / Digital Showcase 2022

Zum am 9. Juni stattfindenden Summer Game Fest 2022 wurde eine Line-Up-Liste mit über 30 Partnern veröffentlicht.

Am 9. Juni ist es so weit und die diesjährige Ausgabe des Summer Game Fests versorgt Videospiel-Fans ab 20:00 Uhr mit einer Live-Show voller Präsentationen, Gameplay und Ankündigungen zu den am meisten erwarteten Spielen.

Auf der offiziellen Webseite des von Geoff Keighley moderierten Events wurde nun eine Liste der teilnehmenden Entwicklerstudios und Publisher veröffentlicht.

Folgende Partner werden vertreten sein und die Show unterstützen:

2K Games

Activision

ATLUS

Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco

Bloober Team

Capcom

Coffee Stain

Deep Silver

Digital Extremes

DotEmu

Electronic Arts

Epic Games

Focus Entertainment

Frost Giant Studios

Humble Games

Level Infinite

Mediatonic

miHoYo

Netflix

Raw Fury

Samsung Gaming Hub

SEGA

Skybound Games

Studio MDHR

PlayStation

Square Enix

Steam

Tribeca Festival

Warner Bros. Games

Xbox