Dragon Ball: Sparking! ZERO: Goku vs Vegeta im neuen Rivals Trailer

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Dragon Ball: Sparking! ZERO präsentiert Goku vs Vegeta im neuen Rivals Trailer!

Dragon Ball: Sparking! ZERO meldet sich mit einem neuen Video zurück. Schaut euch hier den Goku vs Vegeta Rivals Trailer an:

Weitere Details zum Spiel gibt es in dieser Dragon Ball: Sparking! ZERO News.