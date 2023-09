Dragon’s Dogma 2: Umfangreiche Details enthüllt

Hideaki Itsuno, Director von Dragon’s Dogma 2, gab zum Auftakt des TGS-Online-Spezialprogramms von Capcom einen ersten ausführlichen Einblick in die detailreiche Fantasy-Welt, wie wir bereits berichtet haben.

Der etwa zehnminütige Überblick beinhaltete eine Erklärung der KI-Begleiter, einige der verfügbaren Laufbahnen sowie die beiden Nationen, die die Spieler auf ihrer Reise erkunden werden.

Itsuno gab auch einen Einblick in die vielen Möglichkeiten, wie die Spieler ihre Kreativität auf ihrem Abenteuer in dieser fesselnden Welt einsetzen können, wenn Dragon’s Dogma 2 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheint.

Dragon’s Dogma 2 ist ein narratives Action-Rollenspiel, das die Spieler als Erweckter in eine fesselnde Fantasy-Welt versetzt. Sie führen eine Gruppe von bis zu drei KI-Begleitern an, die als Vasallen bekannt sind, einschließlich ihres eigenen Haupt-Vasallen und bis zu zwei zusätzlichen Vasallen, die von anderen Spielern oder offline rekrutiert werden können.

Bevor sich die Spieler auf die Reise begeben, müssen sie ihre Gruppe organisieren und sicherstellen, dass jedes Mitglied in der Lage ist, die Stärken der anderen zu nutzen und die Schwächen durch die taktische Auswahl ihrer Laufbahnen abzuschwächen. Wenn die Spieler ihre Reise in Dragon’s Dogma 2 beginnen, können sie ihren gewünschten Spielstil aus den vier anfänglich verfügbaren Laufbahnen wählen: Kämpfer, Bogenschütze, Dieb und Magier.

Die Laufbahn des Erweckten und des Haupt-Vasallen kann zudem jederzeit geändert werden, indem die Spieler die Laufbahngilden in der ganzen Welt besuchen und sie können zudem neue Laufbahnen freischalten, während sie im Spiel voranschreiten.

Die eigene Laufbahn wählen

Kämpfer: Der Kämpfer schwingt ein Schwert und einen Schild, um sich durch die feindlichen Reihen zu schneiden und mächtige Schläge auszuführen, während er gleichzeitig Schilde benutzt, um sich und seine Verbündeten zu schützen.

Bogenschütze: Bogenschützen setzen Pfeil und Bogen ein, um Feinde aus der Ferne zu treffen, und zeichnen sich dadurch aus, dass sie Feinde in der Luft anvisieren oder Gelegenheiten für Folgeangriffe schaffen, nachdem sie feindliche Schwachpunkte getroffen haben.

Dieb: Diebe greifen mit tödlicher Geschwindigkeit an, führen schnelle und aufeinanderfolgende Schläge mit Dolchen in beiden Händen aus und verfügen über eine hervorragende Beweglichkeit. Sie weichen nach einem Schlag schnell zurück, nutzen Lücken, um sich an Feinde zu klammern, und fügen ihnen schweren Schaden zu. Diebe können sowohl Feinde als auch NPCs bestehlen.

Magier: Der Magier schwingt einen Stab und unterstützt seine Gruppe auf verschiedene Weise: Er kann magische Angriffe ausführen, Verzauberungen nutzen, die die Waffen der Gruppenmitglieder verstärken sowie Heilzauber wirken.

Itsuno enthüllte auch den Magiebogenschützen und die Mystische Klinge, zwei Berufe, die nur dem von den Spieler gesteuerten Erweckten zur Verfügung stehen werden.

Magiebogenschütze: Mit magischen Pfeilen verfügt der Magiebogenschütze über ein vielseitiges Moveset, mit dem er angreifen, Verbündete heilen oder sogar eine eigene Fertigkeit erlernen kann, die einen verheerenden Angriff über einen weiten Bereich auslöst und im Gegenzug seine eigenen maximalen HP reduziert.

Mystische Kinge: Die Mystische Klinge nutzt ihren einzigartigen Duospeer und Magie, um Feinde aus der Nähe oder aus der Ferne mit strafenden Schlägen oder Magie anzugreifen, die Gegner lähmen oder mehrere Objekte auf sie schleudern kann.

Erkundung der Nationen von Dragon’s Dogma 2

Die Geschichte von Dragon’s Dogma 2 ist in zwei Nationen aufgeteilt: Vermund, das Königreich der Menschen und die Bestrien-Nation Battahl.

Vermund ist ein Land mit sanften, grünen Hügeln, einer befestigten Hauptstadt, die von Adligen bewohnt wird, und weitläufigen Siedlungen der Bürger, die das Schlossgelände umgeben. Die steilen Schluchten von Battahl sind mit uralten Ruinen übersät, die die Grundlage für die heutigen Städte bildeten. Bei ihren Streifzügen durch die Städte der einzelnen Nationen treffen die Spieler auf Reisende, Kaufleute, Soldaten und andere Menschen, die ihrem täglichen Leben nachgehen.

Jeder Charakter hat seine eigenen Motive und Ziele und kann sich dem Erweckten sogar mit einer Aufgabe nähern. Wenn ein Vasall in der Gruppe von einer Aufgabe weiß, wird er dem Erweckten anbieten, ihn zum Ziel zu führen. Wenn sich der Himmel unterwegs verdunkelt, sollte der Erweckte lieber einen Lagerplatz zum Schlafen suchen, als sich der erdrückenden Dunkelheit und den erhöhten Gefahren der Nacht zu stellen.

Ochsenkarren bieten ebenfalls eine schnelle Verbindung zwischen den größeren Städten, aber Vorsicht: Diese Transporte können schon vor ihrer Ankunft angegriffen werden.

Weitere Informationen zu Dragon’s Dogma 2 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.