Dying Light 2 Stay Human: Ausblick auf neue Inhalte im Jahr 2023

Die Entwickler von Dying Light 2 Stay Human blicken auf das Jahr 2022 zurück und geben einen kleinen Ausblick, was Spieler im Jahr 2023 alles erwarten können.

Im folgenden Video weiter unten spricht der Franchise-Director Tymon Smektala über Dying Light 2 Stay Human und gibt einen kleinen Ausblick auf die neuen Inhalte, die im Jahr 2023 folgen sollen.

Somit arbeitet das Studio an Verbesserungen am nächtlichen Gameplay, Koop-Progression und will „wirkungsvollere, brutalere, abwechslungsreichere physische Kämpfe“ umsetzen. Dazu gibt es neue Waffentypen und einige neue Gegner.

Tymon Smektala sagte: „Anfang 2022 haben wir Dying Light 2 Stay Human mit großem Erfolg veröffentlicht. Seitdem arbeiten wir ununterbrochen an dem Spiel und hören genau auf euer Feedback. Wir haben mehr als zehn Updates veröffentlicht, neue Funktionen und Inhalte wie den Fotomodus und New Game+ hinzugefügt und fast jedes System des Spiels überarbeitet, verbessert und ausbalanciert.“ „Aber das ist noch nicht alles, denn einige Verbesserungen benötigen Zeit, um umgesetzt zu werden. Seit ein paar Monaten arbeiten wir nun schon an den heiß ersehnten und wichtigen Änderungen am Spiel, zum Beispiel an der gesamten Nachterfahrung, und ich kann euch bereits jetzt versprechen, dass es noch gruseliger wird.“ „Außerdem werden die Kämpfe noch effektiver, brutaler, abwechslungsreicher und physischer, und die Koop-Erfahrung wird erheblich verbessert, mit den dringend benötigten Speichern für den Koop-Fortschritt. Es gibt neue Feinde, wir arbeiten an neuen Waffentypen, und, na ja, das Jahr 2023 entwickelt sich zu einem ein sehr aufregendes Jahr für Dying Light 2 Stay Human.“

Weitere Details sollen am ersten Jahrestag von Dying Light 2 Stay Human am 4. Februar 2023 bekannt gegeben werden.