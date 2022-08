Dying Light 2 Stay Human: Die Geschichte geht im Oktober weiter

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Die Geschichte geht weiter: Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties erscheint am 13. Oktober.

Während der Opening Night Live auf der gamescom 2022 wurde der erste Story-DLC für Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties in einem brandneuen Trailer vorgestellt. Wilde Kämpfer sind eingeladen, einen besonderen Ort kennenzulernen: die große Enthüllung der Carnage Hall.

Bevor diese neue Arena betreten werden kann, lädt Techland die Community dazu ein, die Stadt erneut zu besuchen und das neue Community-Update herunterzuladen, das ab sofort für PC und in Kürze auch für Konsolen erhältlich ist.

Der gamescom Trailer zu Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties ist hier zu sehen:

In Bloody Ties begeben sich die Spielenden in ein neues Story-Abenteuer und erreichen das Epizentrum des Todes, des Reichtums und der absoluten Pracht an einem atemberaubenden Ort: der Carnage Hall. Dieses alte Operngebäude ist voller Herausforderungen und Quests, überraschender neuer Waffentypen, Charakterinteraktionen und Entdeckungen, die es zu erforschen gilt.

Spielende, die den DLC vorbestellen, erhalten außerdem Zugang zum Aristokraten-Pack, das eine exklusive Waffe und ein exklusives Outfit enthält.

Bevor man den extravaganten neuen DLC erleben kann, lädt Techland die Community dazu ein, die letzte Bastion der Menschheit in Dying Light 2 Stay Human erneut zu besuchen und das sofort verfügbare Community-Update herunterzuladen. Diese neue Art von Update basiert auf dem Feedback der Spielergemeinschaft und enthält Updates, die sich die Spielenden für Dying Light 2 Stay Human gewünscht haben.

Dieses erste Community-Update wird wichtige Korrekturen und Änderungen für die Spieler einführen, darunter verbessertes Verhalten der Infizierten während der Nacht und bei Kämpfen, erhöhte Spawnrate von besonderen Infizierten, Distanztracker, viele technische Verbesserungen (u.a. für den Koop- und den PS5-Balanced-Modus) und zu guter letzt – die von der E3 2019 bekannten Farbgrading-Voreinstellungen.