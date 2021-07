Dying Light 2 Stay Human: Techland präsentiert animierten Teaser zum Comic

Techland und Dynamite Entertainment haben einen neuen animierten Teaser für Banshee: I Am The Cure veröffentlicht. Der brandneue Comic, der vor den Ereignissen von Dying Light 2 Stay Human spielt, kann in der digitalen Version bis zum 15. Juli kostenlos über Techlands Community Hub TechlandGG heruntergeladen werden und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch physisch erhältlich sein.

Den Teaser gibt es hier zu sehen:

Banshee: I Am The Cure wurde während der zweiten Episode von Dying 2 Know angekündigt. Es zeigt die verwüstete Welt und lüftet die dunklen Geheimnisse von Dying Light 2 Stay Human. So wird der Moment, in dem der tödliche Harran-Virus außer Kontrolle geriet, hier genauer unter die Lupe genommen. Der Comic wurde von Mariusz Pitura, dem Hauptautor von Dying Light 2 Stay Human, geschrieben und von Adam Adam Markiewicz gezeichnet.