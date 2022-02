Dying Light 2 Stay Human: Zombiegemetzel in Zahlen, Statistiken nach der Veröffentlichung

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human in Zahlen: Techland gibt einige Statistiken nach der Veröffentlichung preis.

Dying Light 2 Stay Human wurde letzten Freitag veröffentlicht. Die auf Metacritic und OpenCritic gelisteten Medien haben sich über den neuesten postapokalyptischen Open-World-Titel von Techland geäußert und das Spiel auf jeder getesteten Plattform mit einer Punktzahl von über 77 bewertet (79 – PC, 79 – XSX, 77 – PS5 auf Metacritic und 77 % auf Opencritic).

Mehr über die Meinung der Medien zu Dying Light 2 Stay Human können im neuen Accolades Trailer angesehen werden:

Aber die wichtigste Stimme ist die Stimme der Community. Während des ersten Wochenendes hat Dying Light 2 Stay Human mehr als 25.000 Bewertungen auf Steam erhalten, davon sind 81 % positiv ausgefallen. Außerdem liegt Dying Light 2 mit 272.586 aktiven Spielern auf Platz 23 der “All-Time Peak, Most Playable” Liste auf Steam, via streamhatchet.com.

Während der Launch-Woche verzeichnete Techland in der Spitze 512.000 Concurrent Viewers, die sich Dying Light 2 Stay Human auf Twitch und Youtube ansahen. Auf allen Plattformen sahen sich die Leute in diesen Tagen 18.333.000 Stunden lang Dying Light 2-Inhalte an.