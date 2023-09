EA SPORTS FC 24: Mason Greenwood wieder dabei

Autor:, in / EA SPORTS FC 24

Mason Greenwood wird auch in EA SPORTS FC 24 wieder mit von der Partie sein.

Nach dem Ausschluss von Mason Greenwood aus FIFA 22 und FIFA 23 wird der Spieler im kommenden EA SPORTS FC 24 wieder mit von der Partie sein.

Greenwood, der derzeit beim spanischen Erstligisten Getafe FC unter Vertrag steht, wurde wegen versuchter Vergewaltigung, Nötigung und Körperverletzung angeklagt. Diese Vorwürfe wurden später von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen.

Von offizieller Seite heißt es dazu: „EA SPORTS FC 24 spiegelt die aktiven Kader von Mannschaften und Vereinen in der realen Fußballwelt authentisch wider. Da Mason Greenwood nun Teil des aktiven Kaders von Getafe CF ist, wird er in FC 24 enthalten sein. Da Greenwood zum Zeitpunkt unseres Stichtags für die endgültigen Mannschafts- und Spielerdaten nicht Teil eines aktiven Kaders war, wird er zum Start nicht in Ultimate Team erscheinen.“

EA SPORTS FC 24 erscheint am 29. September weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Der Vorabzugriff für die Ultimate Edition und die EA Play Trial-Version beginnt am 22. September 2023.