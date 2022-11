Edge of Eternity: New Game+ bald für Xbox verfügbar

Edge of Eternity hat ein umfangreiches Update auf dem PC erhalten. Mit dabei der neue New Game+ Modus und die Funktion „Auto-Battle“ bei dem ihr die KI für euch kämpfen lassen könnt.

Mit diesem Update werden auch zwei Modifikatoren hinzugefügt, die ausschließlich für den Modus „Neues Spiel+“ bestimmt sind: die gespiegelte Welt und der Modus „Großer Kopf“. Endlich sind auch die Wettersteine auf dem astryanischen Kontinent erschienen. Trefft sie und verändert das Wetter im Spiel nach eurem Geschmack!

Auf unsere Anfrage, ob das Update auch für Xbox erscheint, haben wir die folgende Antwort erhalten:

„Ja, wir arbeiten daran, es sollte in den nächsten Wochen verfügbar sein.“

Darüber hinaus hat man bekannt gegeben:

„Abhängig von unseren Fortschritten wird dieses Update in den kommenden Wochen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series verfügbar sein. Es wird einen Patch enthalten, der die Leistung verbessert, Probleme mit den Achievements auf der Xbox behebt und den Fehler behebt, der euren Fortschritt in der Vanguard blockiert.“