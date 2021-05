Edge of Eternity: Effektvoller Gameplay-Trailer macht Lust auf mehr

Autor:, in / Edge of Eternity

Indie-Entwickler Midgar Studio und Publisher Dear Villagers (Astria Ascending) haben heute einen neuen achtminütigen Gameplay-Trailer zu ihrem kommenden JRPG Edge Of Eternity veröffentlicht. Von Micah Solusod kommentiert, der im Spiel Held Daryon seine Stimme leiht, veranschaulicht das Video Charaktere, Welten und Geschichten aus dem heiß erwarteten Abenteuer in Heryon.

Edge of Eternity wird am 8. Juni mit einem großen Launch-Update in der Vollversion für PC erscheinen. Das Update bringt zehn Stunden an neuen Gameplay und führt die epische Geschichte zu Ende.

Ende des Jahres folgt das Spiel auch auf Xbox One, Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass, sowie PlayStation 4 & 5.



In einer zerrissenen Welt führen die Bewohner von Heryon einen verzweifelten Krieg gegen mysteriöse Invasoren, die Archeliten. Der Konflikt zwischen Magie auf der einen und Technologie auf der anderen Seite beginnt katastrophale Ausmaße anzunehmen, als eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld Einzug hält. Stelle dich epischen rundenbasierten Kämpfen und folge Daryons und Selenes Geschichte, als sie versuchen eine Heilung für die schreckliche Krankheit namens “Die Zersetzung” zu finden und die Welt von Heryon zu retten.

Edge of Eternity wird von einem kleinen Indie-Team im Süden Frankreichs entwickelt und wurde durch über 4.000 Kickstarter-Fans möglich gemacht. Das erfolgreiche Crowdfunding erlaubte es dem legendären JRPG-Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles-Komponisten) am Projekt mitzuwirken.

“Für ein kleines Indie-Studio ist ein JRPG zu entwickeln natürlich eine große Herausforderung”, sagt Jeremy Zeler, Gründer von Midgar Studios. “Ich bin allen Mitgliedern unserer Community extrem dankbar, weil sie uns sehr dabei geholfen haben unseren Traum zu verwirklichen. Jeder im Team kann den Launch kaum erwarten, das wird episch!”

Über Edge Of Eternity: