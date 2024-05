Elden Ring: Shadow of the Erdtree erhält diese Untertitel

Diese Untertitel wird die Shadow of the Erdtree Erweiterung für Elden Ring zum Launch haben.

Bandai Namco Entertainment gab die Anzahl und Sprachen für die Untertitel bekannt, die Elden Ring mit dem Launch der großen Erweiterung Shadow of the Erdtree unterstützen wird.

Arabisch wird erstmals als neue Sprache Untertitel erhalten. Einzige Audiosprache bleibt weiterhin Englisch.

Arabisch (Neu)

Chinesisch (Traditionell)

Chinesisch (vereinfacht)

Deutsch

Englisch

Französisch

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Polnisch

Portugiesisch-Brasilianisch

Russisch

Spanisch

Spanisch-Lateinamerikanisch

Thailändisch

Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird am 21. Juni erscheinen. Schaut euch hier den brandneuen Story-Trailer an.