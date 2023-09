Endzone 2: Kickstarter unterstützt Aufbau einer neuen Welt

Autor:, in / Endzone 2

Publisher Assemble Entertainment hat gerade erst im Rahmen der gamescom ONL Endzone 2 angekündigt, schon steht der nächste große Meilenstein bevor: In nur wenigen Wochen startet eine Kickstarter-Kampagne zum Nachfolger von Endzone – A World Apart, des weltweit erfolgreichen Survival-Aufbaustrategiespiels in der Postapokalypse!

Ab sofort sind alle Endzone-Fans und solche, die es werden wollen, dazu aufgerufen, sich hier bei Kickstarter anzumelden, um sofort bei Start der Kampagne und allen wichtigen Updates automatisch informiert zu werden!

Apropos großer Meilenstein: Seit der Ankündigung vor nur zwei Wochen haben über 100.000 Gamer „Endzone 2“ auf Steam in ihre Wunschliste aufgenommen. Publisher Assemble und Entwickler gentlymad sind überwältigt und dankbar, für dieses extrem positive Feedback der Community!

Mit Endzone: A World Apart Survivor Edition ist der erste Teil des Strategiespiels bereits für Xbox erhältlich. Ob und wann Endzone 2 für Xbox erscheinen wird, steht bisher nicht fest.