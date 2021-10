Energy Cycle Edge: Veröffentlichung für Xbox Series X/S und PlayStation 5

Autor:, in / Energy Cycle Edge

Energy Cycle wird am 20. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf die Xbox Series X|S-Version gibt es während der zweiwöchigen Vorbestellungsphase 20 Prozent Rabatt für alle.

Sowohl die PlayStation 5- als auch die Xbox Series X|S-Version von Energy Cycle werden für Besitzer der PlayStation 4- bzw. Xbox One-Version kostenlos sein. Die Xbox Series X|S-Version ist keine Smart Delivery-Version, ihr musst die neue Version also im Store finden und sie manuell zu eurer Bibliothek hinzufügen.

Energy Cycle ist ein Puzzlespiel. Wenn ihr auf eine Zelle auf dem Spielfeld klickt, ändert sie ihre Farbe, und die Farben der benachbarten Zellen horizontal und vertikal. Eure Aufgabe ist es, alle Zellen auf dieselbe Farbe zu bringen.

Energy Cycle bietet drei Modi für jeden Geschmack:

Rätsel – Ohne Timer. Vorgefertigte Puzzles.

Zeitangriff – Mit Timer und Wertung. Zufällige Rätsel.

Unendliches Spiel – Ohne Timer. Wie Zeitangriff, aber man kann es ewig spielen.

Energy Cycle für Xbox Series X/S mit 20 Prozent Rabatt kaufen

Energy Cycle Edge wird am 21. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf die Xbox Series X|S-Version gibt es während der zweiwöchigen Vorbestellungsfrist 20 Prozent Rabatt für alle. Die Xbox Series X|S Version erhält einen zeitlich begrenzten 50 Prozent Rabatt für Besitzer der Xbox One Version.

Energy Cycle Edge ist die Fortsetzung des Puzzlespiels Energy Cycle. Die Grundidee ist dieselbe: Wenn ihr eine Zelle auf dem Spielfeld aktiviert, ändert sich die Farbe der Zelle und aller benachbarten Zellen in einer geraden Linie. Jede Zelle wechselt zwischen drei verschiedenen Farben, und eure Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie alle dieselbe Farbe haben.

In Energy Cycle Edge sind die meisten Rätsel dreidimensional, so dass ihr die Farbwechsel innerhalb mehrerer miteinander verbundener Ebenen überwachen müsst, was dem bekannten Spielverlauf eine neue Facette hinzufügt.

Features:

44 Levels in 4 verschiedenen Sets

IDM/Ambient-Soundtrack von verschiedenen Künstlern

Zufallsfarben-Modus, der es erlaubt, jedes Level mehrmals zu durchlaufen

Klassische Zellen-Modus für Fans des Originalspiels

Energy Cycle Edge für Xbox Series X/S mit 20 Prozent Rabatt kaufen