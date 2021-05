Enlisted: Battle of Berlin Kampagne an diesem Wochenende kostenlos

Autor:, in / Enlisted

Die Battle of Berlin Kampagne in Enlisted kann an diesem Wochenende kostenlos gespielt werden.

Am 8. Mai 1945 feierten die alliierten Nationen, die am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hatten, die endgültige Niederlage der Nazi-Kriegsmaschinerie und die Niederlegung der Waffen in ganz Europa, und das Herzstück dieses Sieges war die Schlacht um Berlin.

Um den Tag des Sieges zu feiern, öffnet Enlisted die Kampagne Battle of Berlin (derzeit in der geschlossenen Beta-Testphase) für alle bis zum 10. Mai.

Battle of Berlin. Free Weekend — Live Action Trailer

In dieser Phase des Kampagnentests kämpft ihr an berühmten Orten entlang des Weges des sowjetischen Vormarsches gegen die Wehrmacht: Stürmung der Moltke-Brücke, Angriff auf die Kroll-Oper und Goebbels-Villa sowie Kämpfe im Regierungsviertel in der Nähe von Hitlers Bunker.

Außerdem wird während des Wochenend-Events eine neue Mission am Königsplatz, in der Nähe des Reichstags, eingeführt. Im Laufe der Zeit werden immer wieder neue Missionen zur Kampagne hinzugefügt.

Der Platz in der Nähe des ikonischen Symbols des Nazireiches war gut für die Verteidigung positioniert. Der offene Platz selbst war stark befestigt und sogar der U-Bahn-Tunnel wurde mit Wasser geflutet, um den Vormarsch der Sowjets weiter zu behindern.

In der Kampagne können Spieler einige der späteren Waffen des Zweiten Weltkriegs, wie die PPS-43, MP 3008 und Panzerfaust 100, sowie fortschrittlichere Panzer und Flugzeuge wie die Т-34-85, Panther G, IL-2-37 und Me 410 einsetzen.

Nach dem 10. Mai wird der Zugang zum CBT von Berlin nur noch für diejenigen möglich sein, die Berlin Early Access Packs besitzen oder am Crowdsourcing teilgenommen haben. Battle of Berlin wird nach Abschluss des CBT-Prozesses für alle kostenlos zugänglich sein.