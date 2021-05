Rainbow Six Siege: Six Invitational 2021 Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Zur kommenden Rainbow Six Siege-Weltmeisterschaft wurde von Ubisoft der Six Invitational 2021 Trailer veröffentlicht.

Vom 11. Bis 23. Mai treffen die 19 besten Teams der Welt in einem Rainbow Six Siege-Turnier in Paris aufeinander. Um die Vorfreude auf den spannenden Kampf um die Weltmeisterschaft anzufachen, wurde von Ubisoft nun der Six Invitational 2021 Trailer veröffentlicht.