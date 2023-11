Rainbow Six Siege: Eine Woche lang kostenlos

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege lädt zur Free Week ein! Die ersten sieben Tage im Dezember steht euch das gesamte Spiel gratis zur Verfügung.

Black Friday war zwar eben erst, aber auch danach gibt es noch tolle Angebote und Möglichkeiten. Zur Free Week lädt Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ein. Der beliebte Shooter, der auch im eSports nach wie vor Wellen schlägt, steht euch vom 1. bis 7. Dezember komplett kostenfrei zur Verfügung. Das bedeutet, ihr habt ohne Einschränkungen Zugriff auf alle Karten und Modi.

Für die Xbox fällt der Startschuss am 30. November um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Schluss ist am 7. Dezember um 13:00 Uhr MEZ. Während das Spiel für den PC und die PS4 sowie die PS5 schon vorab heruntergeladen werden kann, ist dies für Xbox-Konsolen nicht möglich. Entsprechend könnt ihr den Download also erst zu besagtem Zeitpunkt starten.

Möchtet ihr nach der Free Week weiterzocken, ist das bei anschließende Kauf der Vollversion möglich. Ihr behaltet euren Fortschritt und eure Operator bei und müsst nicht wieder von vorn anfangen.