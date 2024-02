Rainbow Six Siege: Year 9 Season 1 aufgedeckt

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Operation Deadly Omen ist die erste Saison von Year 9 für Rainbow Six Siege.

Ubisoft kündigte die erste Season von Year 9 für Rainbow Six Siege an: Operation Deadly Omen.

Diese Season führt Deimos ein, den ersten spielbaren Bösewicht Operator, Verbesserungen an aktuellen Anti-Cheat-Lösungen, einschließlich Datenverbote für maschinelles Lernen, sowie Änderungen an Aufsätzen und Schilden, die das taktische Gameplay verstärken.

Operation Deadly Omen setzt Deimos frei, einen furchterregenden neuen Angreifer, der mit dem DeathMARK-Tracker-Gadget ausgestattet ist.

Das Gadget zeigt den genauen Standort des Ziels als Live-Ping und den Standort von Deimos an, bis die Zeit des Gadgets abläuft oder einer der beiden eliminiert ist.

Taktisch kann diese Sonde als Anti-Roaming-Mittel eingesetzt werden, um gegnerische Flanken zu umgehen und gegnerische Operator abzulenken.

Als Operator kann Deimos jede Karte kontrollieren, indem er den Standort eines Gegners ausfindig macht. Deimos ist ein Operator mit zwei Geschwindigkeits- und zwei Lebenspunkten. Seine Ausrüstung besteht aus einer AK-74M oder einer M5904A1 als Primärwaffe und einem brandneuen, leistungsstarken Revolver, .44 Vendetta, als Sekundärwaffe.

In Year 9 Season 1 legt Rainbow Six Siege weiterhin den Schwerpunkt auf strategisches Spiel und Teamwork als Schlüssel zum Erfolg.

Um das aktuelle Meta im Spiel taktischer zu gestalten und mehr Einfluss auf Gadgets zu haben, werden Schilde überarbeitet und wichtige Verbesserungen an Aufsätzen und ADS implementiert. Operation Deadly Omen konzentriert sich insbesondere auf das Balancing von Mechaniken und Operatoren. Zusätzlich wird Year 9 Season 1 ein wichtiges Balancing-Update für den japanischen Operator Azami einführen.

Dieses Update ist nur ein Teil einer Balancing-Initiative, die sicherstellen soll, dass Siege sowohl für Angreifer als auch für Verteidiger wettbewerbsfähig und fesselnd bleibt.

Wichtige Updates für den Spielerkomfort werden ebenfalls eingeführt, wie z.B. ein Schließfach, ein neues Menü, das einen höheren Komfort zur Verwaltung des Inventars kosmetischer Items bietet. Konkret erlaubt es das Schließfach den Spielenden, ihrer kosmetischen Items einfacher zu sortieren und einzusehen, sodass sie bequemer, neue Skins ausrüsten können.

Effektives Training und Onboarding haben weiterhin Priorität, zumal sich das Spiel auf seine taktische Grunderfahrung besinnt. Die Versus-KI-Playlist wird weiter ausgebaut, da dieser Modus durch neue Karten und zusätzliche Operatoren, mit denen man üben und gegen die man spielen kann, verbessert wird.

Dieser Modus ermöglicht es neuen als auch wiederkehrenden Spielerinnen und Spielern, sich mit den Tools im Spiel vertraut zu machen, und ermutigt erfahrene Spieler, ihre Fähigkeiten im kompetitiven Spiel zu verbessern.

Darüber hinaus setzt Rainbow Six Siege auch in Year 9 Season 1 auf Fair Play. Insbesondere data bans, Einschränkungen für Ranglisten und neue Strike-Teams, die aktuelle Lösungen wie QB und MouseTrap aktualisieren, sind nur einige der Maßnahmen, die das Team in diesem Jahr zur Bekämpfung von Cheats ergreifen wird.