Rainbow Six Siege: Operation New Blood ab Juni verfügbar

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Operation New Blood ist ab dem 11. Juni erhältlich

Ubisoft enthüllte Saison 2 von Jahr 9 von Rainbow Siege Siege, Operation New Blood.

Diese Saison bietet ein komplettes Remaster von Recruit, des beliebten Original-Operators, maßgebliche Änderungen am Balancing, die Einführung der R6-Mitgliedschaft und andere wichtige Gameplay-Updates wie die Optimierung der Playlists und Änderungen für den Spieler-Komfort.

Die Enthüllung kann in folgendem Panel geschaut werden:

Nach neun Jahren belebt Siege seinen ersten Operator neu; Recruit erhält ein frisches Aussehen und bringt zwei neue Archetypen für das Spiel als Angreifer oder Verteidiger und die Möglichkeit, die eigene Ausrüstung mit der Wahl von zwei Gadgets aus den je nach Rolle verfügbaren Gadgets anzupassen.

Dadurch kann Recruit auf die Strategien der Spielenden reagieren, Lücken füllen, wo immer sie benötigt werden, und liefert Spielern die Möglichkeit, verschiedene sekundäre Gadgets und Spieltaktiken zu entdecken.

Striker, der offensive Recruit, kann zwei verschiedene Gadgets aus der breiten Palette der Sekundärgadgets der Angreifer auswählen. Striker ist mit der M4 oder M249 als Primärwaffe und einer 5.7 USG oder ITA 125 als Sekundärwaffe bewaffnet. Der defensive Recruit, Sentry, kann aus jeder defensiven Sekundärwaffe im Arsenal wählen. Sentrys Ausrüstung umfasst die Commando 9 oder M870 als Primärwaffe und die C75 Auto oder Super Shorty als Sekundärwaffe.

Da alle Spieler Zugriff auf Recruit haben, erhalten alle, die den Premium-Battle-Pass besitzen, einen Operator-Gutschein, der für einen beliebigen Operator eingelöst werden kann. Wer bereits alle verfügbaren Operator besitzt, erhält 600 R6 Credits.

Rainbow Six Siege legt auch in Saison 2 von Jahr 9 großen Wert auf faires und strategisches Spiel. Mit Operation New Blood kommen Balancing-Änderungen für die Verteidiger-Operator Fenrir und Solis, die in den Matches zu stark waren und den Angreifern viel Aufmerksamkeit abverlangten. Die Anzahl der F-Natt Dread Mines in Fenrirs Besitz wurde auf 4 reduziert und sind nicht mehr kugelsicher. Außerdem wurden im ersten Teil des Balancing-Updates für Solis die Dauer und die Reichweite ihres SPEC-IO-Elektrosensors verringert, um das Feedback der Spieler zu berücksichtigen und das Gleichgewicht zwischen Angreifern und Verteidigern zu erhalten.

Ebenfalls neu in dieser Saison eingeführt, wird die R6-Mitgliedschaft. Alle, die eine aktive Mitgliedschaft besitzen, erhalten monatlich exklusive Inhalte wie zeitlich begrenzte Ausrüstung, animierte legendäre Skins, 10x Battle-Level-Skips, ein Bravo Pack und Zugang zum Premium-Battle-Pass für 9,99 $ im Monat oder für 79,99 $ im Jahr.

Nach der Einführung des Marktplatzes in der Beta-Phase haben Spieler, die die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert und mindestens die Freigabestufe 25 erreicht haben, ab dem 25. Juni Zugang zum Rainbow Six Siege-Marktplatz, auf dem sie sicher und anonym Skins mit R6-Credits handeln können.

Operation New Blood fügt den Standard-Kartenfilter mit Auswahlmöglichkeiten für den Ranglisten-Kartenpool, den Nicht-Ranglisten-Kartenpool und alle Karten hinzu. Spieler können jetzt ihr nicht ranggebundenes Matchmaking-Erlebnis so gestalten, dass es einem Gelegenheits- oder Wettbewerbsspiel ähnelt.

Training und Onboarding haben weiterhin Priorität und erhalten bedeutende Updates, die sicherstellen, dass neue und erfahrene Spieler ihre Fähigkeiten verbessern können. So lässt sich jetzt das Zielen und die Kartennavigation mit Feedback in Endless Drill trainieren. Auch die Versus-KI erhält bedeutende Karten- und Operator-Ergänzungen, um das Trainingserlebnis abwechslungsreicher zu gestalten.

Weitere Aktualisierungen für diese Saison umfassen Änderungen am Caster Card, um das Spielerlebnis zu verbessern, Änderungen am Layout von Stadium sowie Aktualisierungen des Spielerkomforts für die Anpassung von Audio und Blendgranaten.