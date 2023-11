Rainbow Six Siege: Street Fighter Bundle und Operation Deep Freeze

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Ubisoft versorgt alle Rainbow Six Siege-Fans mit weiteren Inhalten. Freut euch auf das Street Fighter Bundle und Operation Deep Freeze.

Ying als Chun-Li und Grim als Ryu machen sich in zwei Street Fighter-Paketen auf den Weg in das Spiel und sind ab sofort in Rainbow Six Siege erhältlich. Operation Deep Freeze startet am 28. November, wobei die Testserver das Update heute erhalten.

Weitere Details und erste Eindrücke gibt es in den folgenden Videos: