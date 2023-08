Rainbow Six Siege: Master Chief im neuen Halo Elite Bundle möglich

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege könnte schon bald mit dem Master Chief aus Halo prominenten Zuwachs erhalten. In einem Posting von „Klobrille“ via „X“ heißt es: „Der Master Chief kommt zu Rainbow Six Siege (Sledge Elite Skin).“ Weitere Details wurden nicht genannt.

Master Chief is coming to Rainbow Six Siege (Sledge Elite Skin). pic.twitter.com/DNsNdNFK9S — Klobrille (@klobrille) August 14, 2023

Der Leak von „Klobrille“ verrät nicht, wann exakt der Halo-Skin in Rainbow Six Siege verfügbar sein soll. Es ist aber davon auszugehen, dass mit dem Start der nächsten Saison am 29. August der „Master Chief Sledge Elite Skin“ verfügbar sein wird, wenn die Gerüchte denn stimmen.