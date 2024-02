Rainbow Six Siege: Year 9 Cinematic Trailer und mehr

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Heute gibt es gleich zwei neue Videos zu Rainbow Six Siege. Den Anfang macht der Year 9 Cinematic Trailer:

Weitere Details zu Rainbow Six Siege Year 9 gibt es morgen beim Six Invitational 2024 hier. Im zweiten Video taucht ihr während Ash’s Ermittlungen in die faszinierenden Tiefen von Deimos Vergangenheit ein. Entdeckt hier das Rätsel um eine der mysteriösesten Figuren in Siege: