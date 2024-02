Rainbow Six Siege: Umfangreiche Year 9 Roadmap enthüllt

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Ubisoft gab bekannt, dass die Roadmap für Rainbow Six Siege Year 9 vier neue Seasons, zwei neue Operator, zwei Operator-Remaster, Balancing-Änderungen, verbesserte Onboarding- und Trainingsfunktionen, ein Cross-Play-Update, eine moderne Versus-AI-Playlist mit maschinellem Lernen, weitere Anti-Cheat- sowie Anti-Toxic-Maßnahmen und viele weitere Updates vorsieht.

Im Year 8 führte Rainbow Six Siege das Belobigungssystem ein, um positives Spielverhalten zu belohnen, vier neue Operatoren, eine neue Karte und eine umfangreiche Kartenüberarbeitung, neue Controller-Layouts, ein branchenweit einzigartiges MouseTrap-System zur Anti-Cheat-Erkennung, die neue Arcade-Spielliste und einige andere Veränderungen.

Auch im Year 9 setzt Ubisoft sein Bestreben fort, das spannende und faire Gameplay von Rainbow Six Siege zu bewahren.

YEAR 9 ROADMAP

Operation Deadly Omen, die erste Season von Year 9, bringt den Bösewicht Deimos unter die Kontrolle der Spieler. Außerdem werden in der ersten Season wichtige Aktualisierungen eingeführt, wie zum Beispiel ein neues Menü für die Inventarverwaltung.

Dieses System erleichtert den Spieler die Organisation, die Ansicht und den Zugriff auf ihre Skin-Sammlung. In Anlehnung an das Year ​ 8 Season 4 Test-Server-Labor beinhalten andere Updates eine überarbeitete Schildmechanik, das für ein ausgewogeneres Spiel sorgen soll sowie ein Upgrade für Aufsätze und ADS.

Das ADS-Upgrade wird einen taktischen Spielstil belohnen und verstärken, indem es den Zugang zur Vergrößerung reduziert und einen methodischen Spielstil unterstützt. Die Remaster von Season 2 werden vollständig aufgerüstete Operatoren wieder einführen und einigen alten Favoriten neues Leben einhauchen, beginnend mit Recruit, einem Operator aus dem Beginn des Spiels.

Darüber hinaus wird Season 2 folgendes einführen: die vollständige Veröffentlichung des Reputations-Systems, Kartenfilter in der Standard-Playlist, neue Karten und neue Zielübungen in der Map-Training-Playlist und die vollständige Veröffentlichung des Siege-Marktplatzes.

Season 3 wird einen neuen griechischen Operator, lang erwartete Abzeichen und ein Karrieresystem, Zugang zum Schießstand während des Matchmakings, das Siege Cup Turnier und einen überarbeiteten vs-KI-Modus mit einem völlig neuen Feature einführen: Die KI kann die Angreifer steuern, so dass die Spieler dieses Mal als Verteidiger spielen können.

Das neue Abzeichen-System soll die Leistungen der Spieler würdigen und Erfolge anerkennen und es den Spieler ermöglichen, ihre Leidenschaft zu zeigen. Weiterhin wird das Siege Cup-Event, ein kompetitives Turniersystem, einzigartige Belohnungen bieten. Die neue Versus-KI-Playlist, die mithilfe von maschinellem Lernen einen bestimmten Angreifer-Spielstil nachbildet, ermöglicht es den Spieler, die Kämpfe in der Rolle als Verteidiger zu üben.

Schließlich umfassen die Updates für Season 4 das Remaster eines beliebten amerikanischen Operators und ein Cross-Play-Update, das Konsolen-Spieler den Zugang zum Matchmaking mit dem PC ermöglicht. Überdies plant Season 4, die Anti-Cheat-Bemühungen weiter zu stärken, indem ein System implementiert wird, das Cheater automatisch kickt und den negativen Einfluss von Cheatern auf Matches minimiert.

SPIELERSCHUTZ

Rainbow Six Siege setzt sich weiterhin für ein faires Gameplay für alle Spieler ein und behält eine Null-Toleranz-Politik für Toxizität und Cheating bei.

Neue Strike-Teams werden in der Lage sein, Anti-Cheat-Lösungen regelmäßiger zu aktualisieren und zu verstärken, darunter das QB-System für PC-Nutzer und MouseTrap für Konsolennutzer.

Year 9 baut weiter Funktionen für Spielerschutz aus, wie z.B. neue Anforderungen für Ranglistenspiele, ein Update des Reputations-Systems und Verbesserungen bei Datensperren. Insbesondere hat das Team die auf maschinellem Lernen basierenden Datenverbote verbessert, um die Auswirkungen von Cheatern effektiver zu reduzieren, neben verbesserten Account-Bans auf PC.

MouseTrap wird in das Reputations-System implementiert und es wird eine vollständig automatische Moderation von Textchats eingeführt.

SPIELERKOMFORT UND LANGFRISTIGER FORTSCHRITT

Nach den Updates von Year 8 werden in diesem Jahr weitere, auf den Spielerkomfort ausgerichtete Updates veröffentlicht.

Die Updates für den Spielerkomfort zielen darauf ab, die Spielerfahrung zu verbessern und Funktionen für ein reibungsloseres Rainbow Six Siege-Erlebnis hinzuzufügen.

In Season 1 sind dies unter anderem Verbesserungen beim Ein- und Ausstieg mit dem Abseilgerät sowie ein verbessertes Aufnehmen von Gadgets. In Operation Deadly Omen wird auch das Schließfach eingeführt, mit dem die Spieler ihre gesammelten Gegenstände einfacher sortieren, favorisieren und verwalten können. Außerdem wird ein neues Abzeichen- und Karrieresystem eingeführt, das die Leistungen der Spieler würdigt und sie ermutigt, Abzeichen zu verdienen und die Karriereseite aufzurufen, um einen Überblick über ihren Fortschritt zu erhalten.

Die Spieler können sich zudem darauf freuen, dass die Vorabvisualisierung für Mechaniken wie Projektil-Flugbahn, Drohnensprung und einsetzbare Gadgets implementiert wird. Die Vorabvisualisierung erlaubt es, sicherer und präziser mit Gadgets umzugehen und so neue oder zurückkehrende Spielende effektiv an den aktuellen Stand des Spiels heranzuführen.

Die Vorvisualisierung der Flugbahn wird in allen Spielmodi verfügbar sein und kann in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden.

Darüber hinaus plant Year 9 Verbesserungen für Matches, darunter eine neue 1v1-Voreinstellung für benutzerdefinierte Spiele und ein besseres Matchmaking-System.

Das dynamische Matchmaking wird auf die jeweilige Region abgestimmt, so dass die Spielenden unabhängig von Ort und Zeit angemessen zusammengeführt werden. Das Entwicklerteam plant die Einführung des After-Action-Reports 2.0, um eine bessere Übersicht über das Ende der Matches zu erhalten und mehr Details über den Spielverlauf zu liefern.

BALANCING

Das Ziel des Balancings in Rainbow Six Siege in diesem Jahr ist es, die „Run and Gun“-Metaproblematik aufzubrechen und den Nutzen und das strategische Spiel hervorzuheben, indem die Balance zwischen Gunplay und Nutzen betont wird.

Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass Gunplay nicht in allen Situationen die einzige Option ist, und Angreifer zu stärken. Im Year 9 konzentriert sich das Entwicklungsteam auf die Bereitstellung von sinnvollen

Balancing-Updates, aufgeteilt in drei Kategorien. Die erste ist ein Operator-, Ausrüstungs- oder Gadget-Update, um immer auf der Höhe der aktuellen Gameplay-Anforderungen zu sein.

Die zweite Kategorie sind System-Updates, die in separate Einheiten aufgeteilt sind, die sich global auf das Spiel auswirken, wie z. B. ein Update für Schrotflinten oder Anbaugeräte.

Die dritte und wichtigste Kategorie ist ein Remaster, welche die tiefgreifendste Änderung darstellt und sich auf die Basiswerte der Operator, die Ausrüstungen, die Fähigkeiten der Gadgets und mehr auswirkt.

Ein Operator-Remaster ist eine Neuinterpretation der Operatoren und ihrer Verwendung im Spiel, so wie Tachanka in den letzten Jahren. Um sicherzustellen, dass die Operator-Rangliste auch weiterhin spielerisch interessant bleibt, werden die überarbeiteten Operatoren anhand ihrer Pick-Raten, Bann-Raten und der Tatsache ausgewählt, ob frühere Balancing-Hebel ineffektiv waren.

Infolgedessen wird das Team Remaster für zwei Operator sowie Balancing für Solis, Azami, Fenrir und andere implementieren. Season 1 fügt außerdem ein LMG-Update hinzu, das zusammen mit dem Aufsatz-Update und neuen Balancing-Hebeln diese Waffenklasse lebensfähiger macht.

TRAINING & ONBOARDING

Um die Einführung neuer Spieler in Rainbow Six Siege zu verbessern, werden die in Year 8 eingeführten, vollständig überarbeiteten Einführungsfunktionen, einschließlich der neuen Tutorials, auch in diesem Jahr aktualisiert.

In Year 9 werden insbesondere die in der letzten Season eingeführten Spielmodi Versus-KI und Map Training erweitert.

In Season 1 wird der Modus Versus-KI um zusätzliche Operatoren und Karten erweitert, die dabei helfen, auf der Grundlage des Verhaltens der KI Strategien für das Spiel zu entwickeln. In Season 2 werden mit den Onboarding-Updates weitere Operatoren und Karten hinzugefügt. Außerdem wird es in Season 2 ein großes Update für den Modus Target Drill in der Karten-Trainings-Spielliste und weitere Verbesserungen geben.

Season 3 bringt eine neue Deckungsspur für den Schießplatz, eine neue Drone Drill-Playlist sowie zusätzliche Operatoren und Karten für die Versus-KI-Playlist.

Diese Features bieten den Spieler effektive Werkzeuge, um ihr kompetitives Spiel zu verbessern und ihre strategische Effizienz zu trainieren. Schließlich wird Season 4 weitere Updates für die Versus-KI- und Maps-Trainings-Playlists erhalten, wie zum Beispiel zusätzliche Operatoren und Maps.

Das Verstehen einer Karte ist der Schlüssel zum Erfolg im Spiel, und mit mehr verfügbaren Karten können die Spieler weiter üben und stärkere Strategien weit über die Matches hinaus entwickeln.