Baldur’s Gate 3: Zehn Millionen verkaufte Einheiten

Bei Larian Studios ist man weiterhin voll auf Baldur’s Gate 3 konzentriert. Für das Rollenspiel sind in diesem Monat zwei Patches erschienen, die Anpassungen und Fehlerkorrekturen vorgenommen hatten.

Darüber hinaus sprach man über einen plattformübergreifenden Mod-Support, der in diesem Jahr die Spieler erreichen soll. Und dabei handelt es sich nicht gerade über wenige Spieler. Michael Douse, Director of Publishing sagte via Twitter, in nur kurzer Zeit sei die Anzahl der Spieler von ungefähr zwei auf über zehn Millionen Spieler gewachsen.

Offenbar sind einige Spieler darüber verärgert, dass die vielen Patches und Hotfixes manche Mods unbrauchbar machen können. Doch Douse bittet die Spieler, auf Drohungen gegen den Entwickler zu verzichten.

„Wir werden bald ausführlich darüber sprechen, wie unsere Mod-Unterstützung aussehen wird. Daran arbeiten wir seit dem Launch. Wie immer werden wir das auf unsere Weise mit unserer Community besprechen. Drohungen und Toxizität gegenüber unseren Entwicklern und Community-Teams schaden nur der Unterhaltung. Bitte hört damit auf.“ „Wir konzentrieren uns darauf, das Spiel zu patchen und gleichzeitig an der zukünftigen Mod-Unterstützung zu arbeiten. Ich verstehe, warum das frustrierend ist, also müssen wir uns alle auf diese Zukunft konzentrieren.“