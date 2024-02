Call of Duty: Modern Warfare III: Mehr als 6000 Cheater gebannt

Image: Activision Publishing Inc.

In Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone wurden mehr als 6000 Cheater gebannt.

Die Anzahl an Meldungen zu Cheatern in der Community hat zugenommen. Wie das RICOCHET-Anti-Cheat-Team berichtet, werden diesbezüglich derzeit zusätzliche Sicherheitsupdates getestet.

Bis diese in Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone implementiert sind, hat man aktuell ein Problem behoben, in dem man den Spielcode für zeitlich begrenzte Perks deaktiviert hat, der beispielsweise „Super Speed“ ermöglichte.

Auch am Wochenende war das Team nicht untätig. So wurde eine gezielte Überwachung vorgenommen, die zum Bann von mehr als 6000 Spielern führte.

Dazu schreibt man: „Im Rahmen der laufenden Sicherheitsupdates wurde am Wochenende ein einzelnes Telemetriesystem für Upgrades offline genommen. Diese Aktion führte dazu, dass Cheat-Entwickler behaupteten, RICOCHET Anti-Cheat sei offline. Das war es aber nicht. Durch die Überwachung der Aktivitäten am Wochenende und die gezielte Reaktivierung des aktualisierten Systems konnte #TeamRICOCHET vom 16. bis zum 20. Februar mehr als 6000 Konten wegen Cheating und Hacking identifizieren und sperren.“