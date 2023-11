Xbox Series X Dashboard: November Update mit Kompaktmodus und mehr Features

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Wir verraten euch, welche Neuerungen im Xbox-November-Update stecken, das in Kürze veröffentlicht wird.

In Kürze rollt Team Xbox das November-Update aus. Wir haben für euch die Neuerungen zusammengefasst.

Änderungen der PC Gaming App

Mit dem November-Update wird der Kompaktmodus auf allen Windows-Geräten, darunter Asus ROG Ally und Lenovo Legion Go, zur Verfügung stehen. Die Seitenleiste stellt im Kompaktmodus nur Symbole dar, was die Suche auf kleineren Bildschirmen erleichtert. Um den Modus zu aktivieren, klickt ihr oben links in der App auf euer Profil und aktiviert den Schalter für „Kompaktmodus“.

In den Benachrichtigungen der PC Gaming App könnt ihr zusätzlich den Schalter „Nur ungelesene anzeigen“ aktivieren, um die bereits gelesenen Meldungen auszublenden.

Ein weiteres neues Feature ist das „Reparaturtool für Gaming-Dienste“, mit dem eine einfachere Diagnose und Fehlerbehebung ermöglicht wird. Das Tool findet ihr, indem ihr oben links auf euer Profil klickt und „Support“ wählt.

Änderungen für Xbox Konsolen

Verbesserung der japanischen Sprachunterstützung für Xbox-Konsolen, sofern ihr in den Einstellungen unter „Tastatur und Diktat“ japanisch eingestellt habt, könnt ihr das Tastaturlayout 106/109 für Japanisch aktivieren.

Erweiterung der Wunschlistenbenachrichtigung – Zukünftig erhaltet ihr eine Xbox Benachrichtigung, wenn ein Spiel auf eurer Wunschliste im Rahmen der Free Play Days kostenfrei gespielt werden kann

Telefonauthentifizierung für das Einlösen von Prämien auf Konsolen – Öffnet euer Profil und dort den Tab „Meine Belohnungen“, navigiert weiter zu „Belohnungen erhalten“, nach der Authentifizierung mit dem Telefon könnt ihr die Belohnung bestätigen.

Firmware Update für Xbox Wireless Controller – Fehlerbehebung zum Shift-Modus für Tastenzuordnungen bei Elite Series 2 und Xbox Adaptive Controllern über die Xbox Accessories App.

Zum Schluss gibt es noch eine Fehlerbehebung in Fällen, bei denen ein vorheriges Firmware-Update nicht erfolgreich war.