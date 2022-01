Everwild: Entwicklung ein echtes Chaos, laut Gerücht

Seit fünf Jahren befindet sich Everwild bei RARE bereits in der Entwicklung. Doch in den vergangenen Monaten haben wir mehr über Probleme und Personalwechsel berichtet, also über das Spiel selbst.

Eine chaotische Entwicklung ist offenbar der Grund. „Ein echtes Chaos“, so beschreibt es Jeff Grubb im aktuellen XboxEra-Podcast.

Offenbar weiß man selbst nicht, was man da entwickelt und ist immer noch dabei, das herauszufinden, so Grubb. Und das sei nicht einfach so bunt umschrieben. Das Team soll selbst nicht wissen, was mit dem Spiel los ist.

„Everwild ist ein echtes Chaos. Sie versuchen, diplomatisch darüber zu sprechen, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, wie ‚die Leute hören, dass der Creative Director geht und die Dinge neu gestartet werden, und das ist übertrieben‘ – es ist nicht so übertrieben. Sie haben die Sache neu gestartet und wissen nicht genau, wie es um sie steht… sie sind immer noch dabei, das herauszufinden, und es ist ein Chaos.“ „Das sind nicht nur bunte Beschreibungen von mir – die Leute, die an diesem Spiel arbeiten, wissen nicht wirklich, was mit diesem Spiel los ist. So groß ist das Durcheinander im Moment.“