Everwild: Befindet sich seit fünf Jahren in Entwicklung

Everwild wird als Abenteuer beschrieben, bei dem die Magie und die Natur eine wichtige Rolle spielen.

Rare enthüllte das Spiel im November 2019 mit einem Trailer auf dem X019 Event. Doch der Entwickler hat offenbar schon viele Jahre zuvor an dem Spiel gearbeitet.

Wie Twitter-User monster_wer durch LinkedIn herausgefunden haben will, soll sich Everwild vermutlich bis Februar 2019 in der Vorproduktion befunden haben. Der Sea of Thieves -Entwickler könnte mit demnach schon seit Monaten in der Vollproduktion stecken.

Mit dem Projekt habe man sich scheinbar auch schon viele Jahre beschäftigt. Denn laut dem Eintrag des Lead Narrative Designers ist dieser schon seit 2016 an der Entwicklung von Everwild beteiligt.

Everwild ist also seit fünf Jahren in der Entwicklung.

Wir sind gespannt, ob wir auf der diesjährigen E3 auch zu diesem Xbox-Spiel Neuigkeiten erfahren.

Everwild was in pre-production until February 2019 (Could be more), the game Is in development for more than 5 years already. pic.twitter.com/QtP7IbMH4r

— MonsterWer (@monster_wer) May 16, 2021