Everwild: Vier Jahre nach Ankündigung ein Lebenszeichen

Vor rund vier Jahren wurde Everwild von RARE für Xbox angekündigt. Seitdem ist es um das Spiel äußerst ruhig geworden.

So ruhig, dass eines Tages Gerüchte aufkamen, dass die Entwicklung von Everwild äußerst problematisch sei und das Spiel sogar eingestellt wurde. Dem ist aber nicht so! Zwar wurde die Entwicklung offensichtlich für einige Zeit auf Eis gelegt, wurde aber wieder aufgenommen, denn derzeit ist das Studio weiter auf der Suche nach neuen Mitarbeitern in den verschiedensten Bereichen, um die Entwicklung von Everwild zu unterstützen.

So heißt es unter anderem: „Unser innovatives Engine-Team sucht einen aufstrebenden Engine-Programmierer. Du würdest sowohl in Sea of Thieves als auch in Everwild arbeiten und mit den Spielteams zusammenarbeiten, um skalierbare Ansätze für neue Probleme zu finden, neue und bestehende Systeme zu optimieren und zu härten, knifflige Bugs aufzuspüren und neue Laufzeit- und Workflow-Funktionen zu entwickeln, damit wir weiterhin Erfahrungen liefern können, die die Welt nicht hat.“