Evil Dead: The Game: Geschlossene Beta-Testphase für Xbox Insider

Dieses Wochenende startet eine Beta-Testphase zu Evil Dead: The Game, an der jeder Xbox Insider die Möglichkeit hat teilzunehmen.

Das Xbox Insider-Programm bietet immer wieder interessante Vorteile und Neuigkeiten für Microsoft-Plattform-Enthusiasten. Wer im Insider-Programm ist, kann aktiv an der Gestaltung der Plattform Xbox mitwirken, sei es mit Feedback zu neuen Funktionen, vorab Installationen von Betriebssystem-Updates oder, wie in diesem Fall, der Teilnahme an geschlossenen Beta-Testphasen.

Die einzige Bedingung, um in das Insider-Programm zu gelangen, ist der Download der Xbox Insider Hub App auf eurer Xbox und das Akzeptieren der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Über diese App bekommt ihr vom 25. März bis zum 28. März die Möglichkeit, an der geschlossenen Beta von Evil Dead: The Game teilzunehmen.

Evil Dead: The Game ist ein kooperatives 4 Spieler PvP Spiel, indem ihr euch entweder als einer der Helden gegen die Dämonen und Untoten stellt oder im Gewand der Dämonen versucht, die Helden in die Knie zu zwingen.

Einige Kurz-Infos zur geschlossenen Beta:

Die Teilnahme an der Beta wird nach dem Prinzip „ Wer zuerst kommt, mahlt zuerst “ verteilt, hier solltet ihr also schnell sein.

“ verteilt, hier solltet ihr also schnell sein. Da es sich bei dem Test um ein Produkt handelt, welches sich noch in der Entwicklung befindet, sind die Inhalte vertraulich zu behandeln, es werden also weder Screenshots noch Videos erlaubt sein.

Die Testphase beginnt am 25. März um 10 AM Pacific Time (PT), 18 Uhr unsere Zeit und endet am 27. März um 23:59 PM PT, was bei uns erst dem 28. März um 08:59 Uhr morgens entspricht.

Wie gesagt handelt es sich hierbei nur um eine Beta-Phase, also ist konstruktives Feedback, an einem unfertigen Produkt, sehr erwünscht und wie immer sollte der Spaß natürlich im Vordergrund stehen.