Evil Dead: The Game: Vorbestellung ab sofort möglich

In Evil Dead: The Game schlüpft ihr in die Rolle von Ash Williams oder seinen Freunden aus der kultigen Evil Dead-Franchise und arbeitet zusammen in einem Spiel, das vollgepackt ist mit übertriebener Koop- und PVP-Multiplayer-Action.

Spielt als ein Team von vier Überlebenden, erforscht, plündert, kontrolliert eure Angst und findet wichtige Gegenstände, um den Bruch zwischen den Welten zu versiegeln. Das Spiel ist inspiriert von allen drei Evil Dead-Filmen und der STARZ-Fernsehserie Ash vs. Evil Dead.

Im Microsoft Store wurde Evil Dead: The Game zur Vorbestellung freigegeben. Es stehen zwei Versionen zur Auswahl. Einmal die Standard- und einmal die Deluxe-Edition.

Evil Dead: The Game Vorbestellung

Die Deluxe Edition von Evil Dead: The Game enthält den Season Pass 1. Der Season Pass 1 enthält vier DLC-Packs zu einem vergünstigten Preis.

Wenn ihr jetzt vorbestellt, erhaltet ihr die folgenden digitalen Inhalte: Ash Williams S-Mart-Angestellten-Outfit und Ash Williams Ritter-Outfit Ikonische Charakter.

Spielt als Charaktere aus dem gesamten Evil Dead-Universum, darunter Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell und viele mehr, mit neuen Dialogen, gesprochen von Bruce Campbell und anderen!

Spielt als Gut oder Böse – Kämpft für die Mächte des Guten oder übernehmt die Kontrolle über den kandarischen Dämon, um Ash und andere zu jagen, während ihr von Deadites, Umgebungsobjekten und mehr Besitz ergreift und versucht, ihre Seelen zu verschlingen.

Egal, ob ihr mit Ashs Kettensägenhand einen Deadite in zwei Teile reißt oder als Kandarischer Dämon über die Karte fliegt, die realistische Grafik und die physikbasierten Grausamkeiten erwecken den Horror zum Leben.

This…Is My Boomstick – Setzt eure Schrotflinte, Kettensäge, Hackmesser und vieles mehr ein, um den Armeen der Finsternis mit herrlich grausamer Gewalt zu begegnen.

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass das Spiel am 13. Mai 2022 erscheinen wird. Auf der Xbox wird das Spiel Smart Delivery unterstützen, womit ihr die Xbox One- und Xbox Series X/S-Version auf einen Schlag erhaltet.

Zu den weiteren Features zählen:

Online-Zusammenspiel (4-5)

Online-Multiplayer (4-5)

Xbox – Multiplayer plattformübergreifend

Xbox – Co-Op plattformübergreifend

Generationsübergreifender Multiplayer für Xbox Live

Optimiert für Xbox Series X|S

Intelligente Übermittlung (Smart Delivery)

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen: