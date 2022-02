Apex Legends: Einstufungen für Xbox Series X|S und PS5 aufgetaucht

Autor:, in / Apex Legends

Der Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter Apex Legends feierte vor wenigen Tagen sein dreijähriges Bestehen. Trotz einer Veröffentlichung quasi aus dem Nichts, ohne große Ankündigung oder Marketing-Kampagne, konnte sich der Shooter aus dem Titanfall-Universum auf dem hart umkämpften Battle-Royale Markt durchsetzen und ist bis heute erfolgreich.

Wie es aussieht, steht die bereits Ende 2020 angekündigte Next-Gen-Version von Apex Legends in den Startlöchern. Erst kürzlich tauchte eine PlayStation 5-Version in der PSN-Datenbank auf und Respawn Entertainment versprach daraufhin, dass schon in Kürze mit Neuigkeiten zu rechnen sei.

Nun sind Einstufungen einer Apex-Legends-Version für Xbox Series X|S und PlayStation 5 in Taiwan und Europa sowie ein ESRB-Rating aufgetaucht. Ein weiteres Zeichen für eine möglicherweise schon baldige Veröffentlichung der Next-Gen-Version.