Evil Genius 2: Oceans Campaign Pack DLC ab sofort verfügbar

Autor:, in / Evil Genius 2

Der englische Indie-Publisher Rebellion veröffentlicht das Oceans Campaign Pack für die Schurken-Simulation Evil Genius 2: World Domination.

Hobby-Schurken zeigen den lästigen Gesetzeshütern bald die kalte Schulter, denn mit dem neuen Oceans Campaign Pack hält die Eiszeit Einzug in Evil Genius 2. Dieses neue DLC-Pack bringt eine Fülle an Inhalten ins Spiel, darunter ein brandneues Genie: Polar, das ökologische Superhirn. Außerdem enthält das Paket das arktische Versteck und die Z.E.R.O.-Vernichtungswaffe, mit der die Erde bis auf den Kern eingefroren werden kann.

Der neue Trailer zeigt Polar und die Inhalte des Oceans Campaign Pack in Aktion:

Das neue Oceans Campaign Pack für Evil Genius 2 ist ab sofort auf Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, im Windows Store und auf PlayStation 4|5 als Teil des Season Pass oder einzeln für 11,99 € erhältlich.

Das coole neue Paket enthält eine neue Storyline für die Kampagne und fünf Ozeanregionen, die Spieler unter Kontrolle bringen können. Zudem sind der neue Gesetzeshüter-Agententyp und der gepanzerte Super-Agent enthalten, die sich sogar als Handlanger rekrutieren lassen. Darüber hinaus enthält das Paket auch neue Gefolgsleute: Ingenieure, die in ihrer Werkstatt U-Boote und Geschütztürme herstellen und warten.

Das neue Temperatursystem sorgt dafür, dass die Produktivität der eigenen Helferlein nachlässt, wenn es ihnen zu kalt oder zu heiß wird: Ein smarter Schurke stellt Heizungen und Klimaanlagen auf, um optimale Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

Entwickelt von Rebellion, einem der größten unabhängigen Spielestudios Europas und Schöpfer der Sniper Elite- und Zombie Army-Serien, können Spieler in Evil Genius 2 ihre lange gehegten Schurkenträume ausleben. Das persönliche Versteck kann bis ins kleinste Detail nach den eigenen Wünschen entworfen werden. Loyale Handlanger und mächtige Schergen stehen zur Rekrutierung bereit. Die eigene Basis muss gegen die lästigen Streitkräfte der Justiz verteidigt werden. In Evil Genius 2 können Spieler entscheiden, welche Art von Bösewicht sie sein wollen und der Welteroberung so ihren eigenen, einzigartigen Schurkenstempel aufdrücken.

Das Oceans Campaign Pack enthält:

Ein neues Genie – Polar

Z.E.R.O.-Gerät des Jüngsten Gerichts

Einzigartiges arktisches Versteck

Temperatursystem

Ozeanische Weltkartenregionen mit neuen Schemata

Ingenieure

Werkstatt-Raum

Neuer Superagent, der in einen Gefolgsmann umgewandelt werden kann

Neue Kraft der Gerechtigkeit – J.A.W.S

Geschütztürme

Raketenwerfer für Schergen

3 neue Beutegegenstände mitsamt Nebengeschichten

Evil Genius 2 ist ab sofort über Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und 5, Steam und den Microsoft Store erhältlich.