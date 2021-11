Exo One: Interplanetarische Reise startet nächste Woche im Xbox Game Pass

Autor:, in / Exo One

Das Sci-Fi-Abenteuer Exo One startet seine interplanetarische Reise durch Raum und Zeit in der nächsten Woche im Xbox Game Pass.

Joe Weston von Exbleative teilte den Release-Termin für das Spiel Exo One mit. Das Sci-Fi-Abenteuer wird demnach am 18. November für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10-PCs und via Steam erscheinen.

Exo One wird außerdem zum Launch direkt im Xbox Game Pass enthalten sein.

„Exo One ist eine interplanetarische Reise durch Raum und Zeit. Die Spieler steuern ein geheimnisvolles Raumschiff mit einem wahrhaft außerirdischen Traversalsystem, das die Schwerkraft manipulieren kann. Driftet und fliegt durch rätselhafte und trostlose Welten, wie ihr es noch nie erlebt habt.“

Aktueller Trailer: