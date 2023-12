Exodus: Prolog taucht in Spieluniversum ein

Autor:, in / Exodus

Erfahrt mehr über das Universum von Exodus in einer Reihe von neuen Videos zum Rollenspiel.

Eine der Neuankündigungen bei der Verleihung der Game Awards in diesem Jahr war Exodus. Das Sci-Fi-Action-Adventure-Rollenspiel des Entwicklers Archetype Entertainment hat sich dafür mit Matthew McConaughey sogar einen echten Hollywoodstar ins Projekt geholt, der dem Protagonisten seine Stimme leihen wird.

Auf der offiziellen Seite zum Spiel wurde jetzt ein Prolog in vier Kapiteln veröffentlicht. In kleinen Videos sowie Beschreibungen lassen euch die Entwickler tiefer in die Geschichte der Welt eintauchen.

Prolog Kapitel 1: So ist’s recht

Prolog Kapitel 2: Erbe

Prolog Kapitel 3: Zu neunundneunzig Prozent betriebsfähig

Prolog Kapitel 4: Ersatzteile