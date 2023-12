SteamWorld Build: Kostenloses Jingle Bolts Update verfügbar

Autor:, in / SteamWorld Build

In ein Winterwunderland verwandelt das Jingle Bolts Update die Welten der Spieler von SteamWorld Build.

Zur Feier der Feiertage liefern Thunderful und The Station ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Form des kostenlosen Jingle Bolts-Updates für SteamWorld Build. Das Jingle Bolts-Update ist auf allen Plattformen verfügbar – PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.



Mit dem Jingle Bolts-Update wird die westliche Wildnis, in der ihr eure eigene SteamWorld-Stadt baut, in ein verschneites Winterwunderland verwandelt, in dem sogar eure Bürger mit Weihnachtsmützen und Schneemannköpfen den Geist der Weihnacht einfangen. Es ist alles bereit, um mit einer Vielzahl neuer weihnachtlicher Gegenstände geschmückt zu werden, darunter Weihnachtsbäume, Zuckerstangenzäune, Schneemänner und sogar ein Geschenkeschlitten.

Jingle Bolts ist das erste kostenlose saisonale Update für SteamWorld Build, weitere Updates sind für 2024 geplant.