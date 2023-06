SteamWorld Build: Tiefe Einblicke im neuen Trailer

Autor:, in / SteamWorld Build

Thunderful und das hauseigene Entwicklerstudio The Station haben mit einem neuen Trailer, der auf der Future Game Show vorgestellt wurde, einen tieferen Einblick in das kommende SteamWorld Build gewährt, das 2023 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen soll.

Fans können zwischen dem 19. und 26. Juni selbst in den nächsten Teil der SteamWorld-Reihe eintauchen, wo eine SteamWorld Build-Demo Teil des Steam Next Festes sein wird.

Wie bei dieser beliebten Franchise üblich, nimmt SteamWorld Build ein bekanntes Genre und gibt ihm eine einzigartige Wendung, indem es ein mehrstufiges Städtebau-Erlebnis bietet, bei dem du eine blühende Stadt über der Erde errichten musst, während du unten Ressourcen abbaust und dich mit Monstern auseinandersetzt.

Als Architekt einer SteamWorld-Bergbaustadt müsst ihr Häuser für eure Steambot-Bewohner errichten, sie mit Nahrung versorgen und für ein wenig Unterhaltung sorgen. Wagt euch in die verlassene Mine unter eurer Stadt, von der es heißt, dass sie mit uralter Technologie gefüllt ist, die den Schlüssel zum Entkommen aus dem drohenden Untergang darstellt.

Nutzt die natürlichen Ressourcen über der Erde und die reichlich vorhandenen Erze unter der Erde, um eure Stadt zu erweitern und neue Bewohner zu animieren, sich der Aufgabe anzuschließen, tiefer zu graben, unsagbare Reichtümer zutage zu fördern und ihnen schließlich zu helfen, den Planeten zu verlassen!

SteamWorld Build wurde gleichzeitig für PC und Konsole entwickelt, um sicherzustellen, dass Design, UX und UI des Spiels mit einem Controller in der Hand genauso gut funktionieren wie mit Maus und Tastatur.

Das Spiel verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Spielmechanik, die sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neulinge im City-Builder-Genre geeignet ist und durch drei Schwierigkeitsgrade weiter verfeinert wird.