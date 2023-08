SteamWorld Build: Release im Xbox Game Pass im Dezember

Autor:, in / SteamWorld Build

SteamWorld Build wird am 1. Dezember für PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch sowie dem Xbox Game Pass auf den Markt kommen.

Thunderful und das hauseigene Entwicklungsstudio The Station freuen sich, bekannt zu geben, dass das mit Spannung erwartete SteamWorld Build am 1. Dezember für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird.

SteamWorld Build wird ab dem ersten Tag über den Xbox Game Pass erhältlich sein und PC-Spieler, die das SteamWorld Complete Bundle besitzen, erhalten einen Rabatt von 20 % auf das Spiel auf Steam.

Spieler können das einzigartige Multi-Level-Städtebau-Erlebnis mit einer jetzt verfügbaren Steam-Demo selbst ausprobieren.

Jeder Aspekt von SteamWorld Build’s wurde gleichzeitig für PC und Konsole entwickelt, um sicherzustellen, dass das Spiel mit einem Controller in der Hand genauso gut funktioniert wie mit Maus und Tastatur, um ein traditionell PC-zentriertes Genre ohne Kompromisse auf die Konsole zu bringen.

SteamWorld Build heißt Spieler unabhängig von ihrer Plattform willkommen und folgt der Tradition der Serie, sowohl erfahrene Spieler als auch Neulinge des City-Builder-Genres anzusprechen.

Als Architekt einer SteamWorld-Bergbaustadt müsst ihr Häuser für eure Steambot-Bewohner errichten, sie mit Nahrung versorgen und für ein wenig Unterhaltung sorgen. Wagt euch in die verlassene Mine unter eurer Stadt, von der es heißt, dass sie mit uralter Technologie gefüllt ist, die den Schlüssel zum Entkommen aus dem drohenden Untergang darstellt.

Nutzt die natürlichen Ressourcen über der Erde und die reichlich vorhandenen Erze unter der Erde, um eure Stadt zu erweitern und neue Bewohner zu animieren, sich der Aufgabe anzuschließen, tiefer zu graben, unsagbare Reichtümer zutage zu fördern und ihnen schließlich zu helfen, den Planeten zu verlassen!

Die über- und unterirdischen Elemente von SteamWorld Build stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander, bei der alles, was ihr entdeckt, abbaut oder baut, die Möglichkeiten beeinflusst, die ihr habt, wenn ihr von oben nach unten wechselt, und umgekehrt. Diese Rädchen greifen alle ineinander, um eine befriedigende Spielschleife zu schaffen, in der ihr stets Fortschritte macht und immer beschäftigt seid.