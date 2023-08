SteamWorld Build: Direkt zum Release im Xbox Game Pass

Autor:, in / SteamWorld Build

Thunderful und das hauseigene Entwicklungsstudio The Station freuen sich, bekannt zu geben, dass das mit Spannung erwartete SteamWorld Build am 1. Dezember für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird.

SteamWorld Build wird ab dem ersten Tag über den Xbox Game Pass erhältlich sein und PC-Spieler, die das SteamWorld Complete Bundle besitzen, erhalten einen Rabatt von 20 % auf das Spiel auf Steam. Spieler können das einzigartige Multi-Level-Städtebau-Erlebnis mit einer jetzt verfügbaren Steam-Demo selbst ausprobieren.

Jeder Aspekt von SteamWorld Build’s wurde gleichzeitig für PC und Konsole entwickelt, um sicherzustellen, dass das Spiel mit einem Controller in der Hand genauso gut funktioniert wie mit Maus und Tastatur, um ein traditionell PC-zentriertes Genre ohne Kompromisse auf die Konsole zu bringen.

SteamWorld Build heißt Spieler unabhängig von ihrer Plattform willkommen und folgt der Tradition der Serie, sowohl erfahrene Spieler als auch Neulinge des City-Builder-Genres anzusprechen.