SteamWorld Build: City-Builder jetzt im Xbox Game Pass spielbar

Thunderful und The Station veröffentlichen heute SteamWorld Build für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 |5 und Nintendo Switch zu einem Preis von 26,99 € dank eines 10 % Einführungsrabatts erhältlich.

Zusätzlich zum Einführungsrabatt erhalten Fans, die bereits alle Spiele der Reihe besitzen, einen zusätzlichen Rabatt von 22 % auf die Deluxe Edition und zahlen nur 28,79 € für SteamWorld Build und den OST. Fans von SteamWorld-Spielen können sich jetzt auf Steam zusätzliche Rabatte in einem neuen SteamWorld Complete Bundle sichern, bei dem der Rabatt je nach Anzahl der bereits besessenen Spiele steigt.

SteamWorld Build verbindet das Städtebau-Genre mit dem Dungeon Keeper-ähnlichen Untertagebau und ölt die Zahnräder mit der einzigartigen geheimen SteamWorld-Soße und bietet eine noch nie dagewesene Interpretation des Städtebau-Genres von Entwickler The Station. Der Soundtrack zu SteamWorld Build ist ab sofort auch über Steam, Spotify, Apple Music und Tidal über Distrokid erhältlich.

Als Architekt einer SteamWorld-Bergbaustadt müsst ihr Häuser für eure Steambot-Bewohner errichten, sie mit Nahrung versorgen und für ein wenig Unterhaltung sorgen. Wagt euch in die verlassene Mine unter eurer Stadt, von der es heißt, dass sie mit uralter Technologie gefüllt ist, die den Schlüssel zum Entkommen aus dem drohenden Untergang darstellt.

Nutzt die natürlichen Ressourcen über der Erde und die reichlich vorhandenen Erze unter der Erde, um eure Stadt zu erweitern und neue Bewohner zu animieren, sich der Aufgabe anzuschließen, tiefer zu graben, unermessliche Reichtümer zutage zu fördern und ihnen schließlich zu helfen, den Planeten zu verlassen!

SteamWorld Build wurde gleichzeitig für PC und Konsole entwickelt, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt des Spiels mit einem Controller in der Hand genauso gut funktioniert wie mit Maus und Tastatur, um ein traditionell PC-zentriertes Genre ohne Kompromisse auf die Konsole zu bringen.

In der Tradition von SteamWorld ist es ein fantastischer Einstieg für Neulinge im Städtebau, unabhängig davon, auf welcher Plattform sie sich befinden, und bietet gleichzeitig eine neue Variante des Genres, die erfahrenen Spielern eine erfrischende neue Herausforderung mit dem patentierten SteamWorld-Charme bietet.

Brjánn Sigurgeirsson, SteamWorld Universe und Franchise Director: „Wir freuen uns sehr, dass SteamWorld Build von den Medien in ihren Rezensionen so gelobt wird, und wir sind begeistert, dass PC-, PlayStation-, Xbox- und Switch-Spieler das Spiel jetzt selbst erleben können. Wir freuen uns darauf, mehr über die zukünftigen Pläne für SteamWorld Build und die Serie als Ganzes zu erzählen.“

„Wir haben uns immer sehr viel Druck gemacht, wenn es darum ging, die hohen Standards der Serie zu erfüllen und sicherzustellen, dass wir das wichtige SteamWorld-Gefühl in SteamWorld Build richtig hinbekommen. Wenn man sieht, wie gut das Spiel ankommt, ist es wirklich demütigend zu sehen, dass wir das geschafft haben, und ich bin so glücklich, dass die Spieler jetzt, wo das Spiel endlich draußen ist, Spaß am Bauen haben können!“, so Adam Vassee, Produzent bei The Station.