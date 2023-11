SteamWorld Build: Medaillenspiegel: Erste Bewertungen der Fachpresse

Autor:, in / SteamWorld Build

Die Städtebau-Simulation SteamWorld Build erscheint am 1. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One und an diesem Tag auch direkt im Xbox Game Pass.

Wenige Tage vor dem Release sind die ersten Wertungen zum Spiel von Thunderful Development eingetroffen.

SteamWorld Build – Medaillenspiegel

TechRaptor 9,5/10

God is a Geek 9/10

Pure Xbox 9/10

SECTOR.sk 8,5/10

TheSixthAxis 8/10

IGN Italy 8/10

Push Square 8/10

Press Start 8/10

GamingBolt 8/10

Checkpoint Gaming 7,5/10

IGN USA 7/10

Game Informer 7/10

PCGamesN 6/10

Siliconera 6/10

Wertungen 5/5

GamesRadar+ 4/5

TheGamer 4/5

Screen Rant 3,5/5

Für Xbox Series X|S und Xbox One könnt ihr SteamWorld Build bereits vorinstallieren und in zwei Versionen vorbestellen: